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ضبط 137 كيلو كبدة وسجق غير صالحين للاستهلاك الآدمى بمحل جزارة بالإسكندرية

الخميس، 03 مايو 2018 12:31 م
ضبط 137 كيلو كبدة وسجق غير صالحين للاستهلاك الآدمى بمحل جزارة بالإسكندرية كبدة غير صالحة - أرشيفية


الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط "ر.هـ.م" 35 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة قسم العطارين، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة "غرب ووسط الدلتا" وضُبط بالمحل 137 كجم من الكبدة والسجق، بها تغير فى الخواص الطبيعية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال الغش التجارى تم ضبط "هـ.م.ع" 30 سنة المدير المسئول عن محل دواجن بدائرة قسم العطارين، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة "غرب ووسط الدلتا"، وضُبط بالمحل 45 دجاجة برازيلية المنشأ، خارج عبواتها ومحلولة من التجميد، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال ضبط السلع التموينية المدعمة تم ضبط "ا.ع.ح" 28 سنة تاجر بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة "غرب ووسط الدلتا" لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع البترولية المدعمة، وضبط بحوزته 260 لتر من السولار المدعم، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الجبرى، وتحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

 

كما تم ضبط "ع.ع.ع" 40 سنة صاحب مخبز حر، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة، وضُبط 2 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 100 كجم بقصد استخدامه فى تصنيع الخبز الحر بمخبزه.

 

وتحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر"، وفى مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية تم ضبط قضيتى استخدام أوراق مطبوعات فى تعبئة المواد الغذائية.

 

وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 3 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وفى مجال سحب عينات من المطاحن، وتم سحب 5 عينات "دقيق بلدى - قمح - رده ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار تم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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