صور.. مساعد وزير الداخلية يكرم عددا من الضباط والأفراد بأمن الإسماعيلية







الإسماعيلية – صبرى غانم

حرص اللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة نيابة عن وزير الداخيلة، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بتكريم عددا من الضباط والافراد المتميزين فى عملهم خلال يوم التميز الذى يقام سنويا تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ويشمل يوم التميز لقاء الضباط و الافراد و المجندين و العمد المتميزين.

وخلال اللقاء نقل اللواء ابراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة تحيات الوزير لهم وحثهم على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد للارتقاء الدائم بالوزارة.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 14 ضابطا و20 فردا من العاملين بمديرية أمن الإسماعيلية و تم تسليمهم شهادات التميز والحافز المادى.



الضباط والأفراد المكرمين مع مساعد الوزير



تكريم أحد الضباط



مدير أمن الإسماعيلية يتحدث



تكريم رئيس مباحث القصاصين



تكريم أحد الضباط



تكريم أحد الأفراد



تكريم أحد الأفراد



تكريم أحد الضباط



تكريم أحد الافراد



تكريم الجنود



تكريم أحد الأفراد



تكريم أحد الأفراد



تكريم رئيس مباحث مركز القنطرة شرق



تكريم أحد الضباط



تكريم رئيس مباحث المرافق