صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بمركزى أبو حمص وكفر الدوار







البحيرة - ناصر جودة

تفقد منذ قليل، اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار وأبو حمص، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

كما تفقد مدير أمن البحيرة، إدارة قوات الأمن بكفر الدوار، وتابع سير العملية التدريبية للضباط والأفراد، وخدمات الأقوال الأمنيه المعينة لتأمين المدينة، واضطلع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة فى الخدمة.

وفى ذات السياق، تفقد مدير أمن البحيرة، إدارة شرطة المرور بمدينة كفر الدوار وأبو حمص، وتابع سير الأعمال الإدارية بإدارة المرور، ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.



مدير امن البحيرة خلال جولته التفقدية



مدير امن البحيرة بمركز ابو حمص



3 مدير امن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية