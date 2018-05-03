صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بمركزى أبو حمص وكفر الدوار

صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بمركزى أبو حمص وكفر الدوارالخميس، 03 مايو 2018 03:28 م
مدير أمن البحيرة يتفقد قسم تراخيص مرور أبو حمص
إضافة تعليق
تفقد منذ قليل، اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار وأبو حمص، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.
كما تفقد مدير أمن البحيرة، إدارة قوات الأمن بكفر الدوار، وتابع سير العملية التدريبية للضباط والأفراد، وخدمات الأقوال الأمنيه المعينة لتأمين المدينة، واضطلع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة فى الخدمة.
وفى ذات السياق، تفقد مدير أمن البحيرة، إدارة شرطة المرور بمدينة كفر الدوار وأبو حمص، وتابع سير الأعمال الإدارية بإدارة المرور، ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.
مدير امن البحيرة خلال جولته التفقدية
مدير امن البحيرة بمركز ابو حمص
3 مدير امن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية
جانب من جولة مديرامن البحيرة
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة