صور.. محافظ بورسعيد يستقبل أسرة الشهيد النقيب عمرو السقا







بورسعيد – محمد فرج

إستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى مكتبة اليوم الخميس أسرة الشهيد البطل النقيب مهندس عمرو السقا الذى أستشهد أثناء أداء واجبة الوطنى.

وأكد المحافظ لأسرة الشهيد بأن جميع شهدائنا من رجال الشرطة والجيش ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية، مؤكدا أن أسمائهم سوف تظل محفوظة فى وجدان المصريين على مر الأجيال لأنهم قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأضاف فى بيان بان باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء من أجل التواصل معهم، تقديرًا لدور أبناءهم الأبطال الذى ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن الوطن والدفاع عن أراضيه.



المحافظ يكرم أم الشهيد النقيب عمرو السقا