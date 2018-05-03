صور.. محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين بمسابقة القرآن الكريم







بنى سويف - أيمن لطفى

كرم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، 25 من حفظة القرآن "شباب وطلائع"، حيث سلمهم جوائز المسابقة والبالغ إجمالي قيمتها 145 ألف جنيه، والمقدمة من مصنع أسمنت بني سويف.

ووزعت الجوائز بواقع مائة ألف جنيه على 10 فائزين من الشباب "عشرة آلاف لكل فائز من الشباب "، 15 ألف جنيه على 5 فائزين من الشباب " بواقع 3 آلاف جنيه لكل فائز"، و30 ألف جنيه على 10 من الفائزين من الطلائع بواقع " 3 آلاف جنيه لكل طليع".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مصنع أسمنت بني سويف "TITAN".

وأعرب المحافظ عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التي تعد من نوع خاص وهي تكريم حفظة القرآن الكريم، وهنأ الفائزين وأولياء أمورهم الذين بذلوا الجهد الكبير في سبيل وصول أولادهم لهذه المنزلة.

وأكد تقديره للقائمين على تنظيم المسابقة، قائلا: "الجائزة الكبرى هي توفيق الله للفائزين من الطلائع والشباب وأن يسر لهم حفظ كتابه الكريم، ويجب العمل بالقرآن والاقتداء بتعاليمه وترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال السلوكيات الايجابية والأخلاق والمعاملة الكريمة بين الناس، وبذلك يكون حافظ القرآن مصدرا للخير والبركة لمصر".



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين



محافظ بنى سويف يسلم الجوائز للفائزين