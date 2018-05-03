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صور عثور الجيش السورى على مركز إعلامى لـ"الجزيرة" بمقر الإرهابيين بالغوطة

الخميس، 03 مايو 2018 11:12 ص
صور عثور الجيش السورى على مركز إعلامى لـ"الجزيرة" بمقر الإرهابيين بالغوطة الجيش السورى يعثر على مركز إعلامى لـالجزيرة بمقر الإرهابيين فى الغوطة


كتب: محمد الأحمدى
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عثرت قوات الجيش السورى اليوم الخميس، على مركز إعلامى تابع لقناة "الجزيرة" القطرية، خلال استكمال عمليات تمشيط المناطق المحررة فى الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية، وذلك بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح الجيش السورى أن المركز يتضمن أجهزة بث فضائى وتجهيزات فنية متكاملة وكاميرات فيديو وفوتوجراف وحواسيب وكميات كبيرة من الأشرطة والسيرفرات والطابعات لافتا إلى أنه تمت مصادرتها والتحريز عليها.

وتحولت قناة "الجزيرة" القطرية إلى منبر للتنظيمات الإرهابية وبث الأخبار الكاذبة والأفلام الدعائية من قبل رعاة الإرهاب ضد الشعب السورى.

 

كاميرات قناة الجزيرة
كاميرات قناة الجزيرة
جانب من الأجهزة التابعة لقناة الجزيرة
جانب من الأجهزة التابعة لقناة الجزيرة
إحدى مراسلى الجزيرة
إحدى مراسلى الجزيرة
الأجهزة التابعة للمركز الإعلامى بقناة الجزيرة
الأجهزة التابعة للمركز الإعلامى بقناة الجزيرة
كاميرات التصويت والفيديو
كاميرات التصويت والفيديو

 

أجهزة قناة الجزيرة
أجهزة قناة الجزيرة
بعض الأجهزة التابعة للمركز الإعلامى
بعض الأجهزة التابعة للمركز الإعلامى

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