صور عثور الجيش السورى على مركز إعلامى لـ"الجزيرة" بمقر الإرهابيين بالغوطة

صور عثور الجيش السورى على مركز إعلامى لـ"الجزيرة" بمقر الإرهابيين بالغوطةالخميس، 03 مايو 2018 11:12 ص
الجيش السورى يعثر على مركز إعلامى لـالجزيرة بمقر الإرهابيين فى الغوطة
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عثرت قوات الجيش السورى اليوم الخميس، على مركز إعلامى تابع لقناة "الجزيرة" القطرية، خلال استكمال عمليات تمشيط المناطق المحررة فى الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية، وذلك بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء السورية سانا.
وأوضح الجيش السورى أن المركز يتضمن أجهزة بث فضائى وتجهيزات فنية متكاملة وكاميرات فيديو وفوتوجراف وحواسيب وكميات كبيرة من الأشرطة والسيرفرات والطابعات لافتا إلى أنه تمت مصادرتها والتحريز عليها.
وتحولت قناة "الجزيرة" القطرية إلى منبر للتنظيمات الإرهابية وبث الأخبار الكاذبة والأفلام الدعائية من قبل رعاة الإرهاب ضد الشعب السورى.
كاميرات قناة الجزيرة
جانب من الأجهزة التابعة لقناة الجزيرة
إحدى مراسلى الجزيرة
الأجهزة التابعة للمركز الإعلامى بقناة الجزيرة
كاميرات التصويت والفيديو
أجهزة قناة الجزيرة
بعض الأجهزة التابعة للمركز الإعلامى
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