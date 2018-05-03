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صور.. رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء يتفقد منشآت ومصانع حى الحرفيين

الخميس، 03 مايو 2018 11:11 ص
صور.. رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء يتفقد منشآت ومصانع حى الحرفيين أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة ابورديس


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة ابورديس حى الحرفين، الذى يضم مصنع الطوب الأسمنتى ومصنع توزيع وتعبئة الأكسجين والنتروجين وورش حى الحرفيين بالمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة تقديم كافة المساعدات الممكنة وطبقا للقانون لكافة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص للارتقاء بمستوى العمل والإنتاج بمدن المحافظة.

وأكد رئيس المدينة فى بيان أنه اطمئن من القائمين على إدارة تلك المشروعات  الصغيرة بأن العمل يجرى بها بصورة جيدة للارتقاء بالمهنة ومستوى العمل وخدمة أهالى المدينة.

والتقى رئيس المدينة بأصحاب الورش وحثهم بأنهم عمال مصر الوطنيين وطالب بضرورة بذل أقصى الجهد كلا فى مجاله، لأن مصر تحتاج لكل سواعد ابنائها المخلصين.

 

منشآت ومصانع حى الحرفيين (1)
منشآت ومصانع حى الحرفيين 

 

منشآت ومصانع حى الحرفيين (2)
منشآت ومصانع حى الحرفيين 

 

منشآت ومصانع حى الحرفيين (3)
منشآت ومصانع حى الحرفيين 

 

منشآت ومصانع حى الحرفيين (4)
منشآت ومصانع حى الحرفيين 

 


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