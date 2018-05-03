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صور.. تغطية ترعتين بمدينة المنشاة بسوهاج بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه

الخميس، 03 مايو 2018 11:28 ص
صور.. تغطية ترعتين بمدينة المنشاة بسوهاج بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه تغطية ترعتى الشواولة و أولاد الشيخ بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن البدء فى مشروع تغطية ترعة الشواولة وترعة أولاد الشيخ بناحية المنشاة بإجمالى أطوال 400 متر، وبتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه ضمن الخطة 2017/2018 ، فى فترة زمنية حوالى 45 يوم للانتهاء من المشروع ، فى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع التى تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى، للحد من التلوث.

وأضاف المحافظ فى بيان انه تتم تغطية الترع والمصارف التى تخترق الكتل السكنية شديدة الكثافة، خصوصًا أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث نتيجة إلقاء المخلفات على جانبى هذه المجارى وداخلها، علاوة على الحماية من مخاطر التعديات للحفاظ على صحة المواطنين، وتأتى تلك المشروعات فى إطار جهود المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين، ودعم قطاعات الرى والزراعة.

وأشار صلاح عبد الباسط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة إلى أنة يتم الآن أعمال تغطية ترعتى الشواولة بطول 200 متر، وأولاد الشيخ بطول 200 متر بمركز المنشاة بالتعاون مع مديرية الرى بسوهاج، وبتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه.

وقال رئيس مركز ومدينة المنشاة، أن تغطية الترع جاءت بناء على طلبات الأهالى للحد من وجود التلوث بها، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مديريتى الرى والزراعة لاستكمال اعمال التغطية للترع الموجودة بنطاق المنشاة والعسيرات.

 

تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة (1)
تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة 

 

تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة (2)
تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة 

 

تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة (3)
تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة 

 

تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة (4)
تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة 

 

تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة (5)
تغطية ترعتي الشواولة واولاد الشيخ بالمنشاة

 


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