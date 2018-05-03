صور.. انقذوا "هدى".. أصيبت بداء الفيل وتعفنت قدماها ورفضتها المستشفيات







الإسكندرية – أسماء على بدر

"نفسى ربنا يشفينى واتعالج من آلامى" كلمات خرجت من أعماق الحاجة هدى، التى كساها الحزن والهموم، عقب إصابتها بداء الفيل الذى أدى إلى تعفن شديد فى قدمها، تلك الحالة التى رفضت استقبالها كافة المستشفيات، لصعوبتها واحتياجها الشديد لطاقم طبى كامل وعناية مركزة لرعايتها طبياً.

تعيش الحاجة هدى فى منطقة بحرى وسط الإسكندرية، وسط أبناءها فى منزل قديم متهالك، ترعاها ابنتها التى تقف عاجزة أمام الفقر والمرض اللذان ينهشان فى جسدها، لتنظر إلى السماء ولا يتبقى لها سوى الدعاء والصبر وانتظار لحظة الفرج.

غرفة لا تتعدى الثلاث أمتار هى مأوى الحاجة هدى، داخل شقتها التى تقع فى الدور الأخير بمنطقة الشمرلى "بحرى" تعيش مع ابنتها التى ترعاها، حيث يزورها عدد من الجيران بشكل يومى لكى يطمئنوا عليها ويساعدونها فى تناول العلاج ولكن بدون حل جذرى لحالتها الطبية التى تسوء يوما بعد يوم .

تقول الحاجة هدى، أنها أصيبت بمرض داء الفيل الذى يصيب القدم منذ سنوات ولكن بسبب زيادة وزنها أصيبت بعدد من الجروح والغرغرينا فى جسدها وتدهورت الحالة فى الفترة الأخيرة وزادت الجروح فى قدمها ولا تستطيع تحريكها.

وأضافت أنه تم نقلها للمستشفى الميرى الجامعى حيث تم رفضها وتحويلها إلى مستشفى أبى قير العام، ليتم تحويلها لمستشفى آخر بسبب صعوبة حالتها، لينتهى بها المطاف بالتعاون مع أهل الخير فى مستشفى دمياط التى وضعتها فى العناية المركزة لمدة شهرين.

وتابعت:" أعانى من داء الفيل منذ 8 سنوات ويقوم الأطباء بإزالة اللحم الزائد من جسدى ولكنه يعود مرة أخرى"، وفى الفترة الأخيرة تدهورت الحالة ولحم قدميها أصيب بحالة من التعفن وأصيبت بتسمم فى الدم وغرغرينا فى جسدها بسبب وجودها فى السرير لفترة طويلة

وطالبت الحاجة هدى بسرعة نقلها إلى المستشفى وعرضها على أطباء أوعية دموية وجراحة متخصصين لتلقيها العلاج باشراف طبى لسرعة علاج قدميها من التعفن.

وتقول ابنتها:" تعفنت قدميها تماما وتحتاج لطبيب وقدرتنا المادية لا تسمح بتوفير الخدمات الطبية أو حتى نقلها إلى أى مستشفى على حسابنا الخاص."

وأضافت:" حاولنا نقلها إلى المستشفى الميرى ولكن لم نجد أى رعاية طبية لها .. ورفضوا دخولها لعدم وجود أماكن لحالتها الطبية الصعبة ..وتم تحويلها لمستشفى أبو قير العام وكان رد الأطباء أنه لا يوجد مكان لها وسوف توضع على قائمة الانتظار.. وحالتها الصحية لا تسمح بذلك"

وأشارت إلى أن بمجهود أهالى منطقة بحرى قاموا بتوفير العلاج لها بشكل يومى ولكن لا يكفى سوى العلاج المؤقت والمسكنات ولا يكفى العلاج بالكامل الذى يصل إلى آلاف الجنيهات وتدخل طبى سريع لعلاج العفن، موضحه أن المعاش الخاص بها لا يتعدى الـ 500 جنيه ولا يكفى لعلاجها وحالتهم المادية صعبة للغاية.

للتواصل ت/ 01275950169



المرض ينهش قدم الحاجة هدى المرض ينهش قدم الحاجة هدى



المرض ينهش قدم الحاجة هدى المرض ينهش قدم الحاجة هدى



المرض ينهش قدم الحاجة هدى المرض ينهش قدم الحاجة هدى



المرض ينهش قدم الحاجة هدى المرض ينهش قدم الحاجة هدى



المرض ينهش قدم الحاجة هدى المرض ينهش قدم الحاجة هدى



المرض ينهش قدم الحاجة هدى المرض ينهش قدم الحاجة هدى