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صور.. استمرار أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمركز سوهاج

الخميس، 03 مايو 2018 01:29 م
صور.. استمرار أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمركز سوهاج نظافة وتجميل بمركز سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استمرار أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والعمل على تقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين بسوهاج.

ومن جانبه أوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان انه بناء على تعليمات المحافظ، وتوجيهات المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد جارى رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، وإنشاء وترميم السور الغربى للطريق بطول 1.5 كيلو متر ،وتم رفع كفاء وتوسعة طريق تونس وإزالة المطبات والحفر، وجارى متابعة أعمال تجميل مدخل الكوامل بناحية روافع القصير تركيب أسوار حديدية، وتجميل وتشجير مدخل طريق المطار روافع القصير بمشاركة الوحدة القروية لروافع القصير والعاملين بالوحدة للظهور بمظهر جمالى لائق.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالمتابعة المستمرة والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة ، وتوسعة وتمهيد الطرق ومتابعة مشروعات الرصف، للتخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (1)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج 

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (10)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج 

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (17)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج 

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (18)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج 

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (20)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج 

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (24)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج

 

اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج (27)
اعمال النظافة والتجميل بمركز سوهاج 

 


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