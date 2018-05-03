صور.. إدارة المحلة الكبرى الصحية تحتفل بالأسبوع العالمى للتطعيم

صور.. إدارة المحلة الكبرى الصحية تحتفل بالأسبوع العالمى للتطعيمالخميس، 03 مايو 2018 09:03 م
جانب من الاحتفالية
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أقام قسم الثقافة الصحية والقسم الوقائى بإدارة المحلة الكبرى أول الصحية، احتفالية الأسبوع العالمى للتطعيمات، وذلك بقاعة الشعب بمجلس مدينة المحلة الكبرى، بحضور أحمد عبد السميع رئيس مجلس المدينة، والدكتور ماهر راشد مدير الإدارة الصحية، والدكتور كمال ماضى مدير الطب الوقائى، والدكتورة إيمان محمد غالى مدير الثقافة الصحية والإعلام، والدكتور حازم جبر مدير التطعيمات، وعددٍ كبير من الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين التابعين للإدارة.
بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى ثم تلاوة القرآن الكريم وكلمة رئيس مجلس المدينة، والتى طالب فيها الجميع بالاهتمام بصحة المواطن وتحسين الخدمات الصحية المقدمة له، ثم اتبعة كلمة الدكتورة إيمان غالى مدير الثقافة والتى تحدثت عن أهمية الثقافة الصحية فى زيادة الوعى الصحى لدى فئات المجتمع المختلفة وتحدثت أيضا عن الأسبوع العالمى للتطعيمات فى الفترة من 24 لـ 30 أبريل من كل عام بهدف تكثيف التوعية بأهمية التطعيمات ودورها فى الوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشار الاوبئة.
كما تحدث الدكتور حازم جبر عن البرنامج الموسع للتطعيمات، كما تحدث الدكتور كمال ماضى مدير الطب الوقائى، وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التطعيمات الروتينية وتطعيمات الحوامل والمسافرين والحجاج وكلمة الدكتور ماهر راشد حث الجميع من خلالها على بذل المزيد من الجهد من أجل صحة المواطن.
وفى نهاية الحفل تم تكريم الدكتورة إيمان غالى تقديرًا لدورها الفعال والرائد فى مجال التثقيف الصحى وعدد من فريق الثقافة الصحية، كما تم تكريم فريق إشراف القسم الوقائى، والمتميزين من الأطباء والتمريض والمراقبين فى مجال التطعيم.
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