video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف الدفعة الثالثة من معاشات بيت الزكاة المصرى للمستحقين بالوادى الجديد

الخميس، 03 مايو 2018 02:38 م
صرف الدفعة الثالثة من معاشات بيت الزكاة المصرى للمستحقين بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان له، أنه في إطار التعاون مع بيت الذكاة المصري، تمت الموافقة على إصدار معاشات شهرية لـ 116 حالة مستحقة طوال الحياة من معاشات الأولى بالرعاية بالمحافظة .
 
وقال محمد منير العديسى مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الحالات المستحقة قد تم اختيارها من" الارامل – المطلقات – اسر مسجونين -  مهجوري العائد" .
 
وأضاف، أنه سوف يتم صرف تلك المساعدات بحد أدنى 500 جنيه، وبحد أقصى  1200 جنيه شهريا، وبإجمالي مبلغ شهري 58 ألفا و900 جنيه، وبذلك يصبح إجمالي الدعم السنوي لهذه المساعدات 706 آلاف و800 جنيه سنويا، وذلك طوال العمر.
 
وأوضح، أنه سوف يتم صرف تلك المساعدات ابتداء من شهر مايو الجاري، وذلك من خلال اقرب مكتب بريد للحالة المستحقة وبالبطاقة الشخصية، مؤكدا على أن تلك المساعدات هي الدفعة الثالثة المقدمة من بيت الذكاة المصري ليصل عدد الاسر المستفيدة 311 أسرة بإجمالى مبلغ شهري  146 ألفا و300 جنيه وبإجمالي 1.7 مليون حنيه سنويا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئاسة مركز الخارجة توفر خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة