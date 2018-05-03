صرف الدفعة الثالثة من معاشات بيت الزكاة المصرى للمستحقين بالوادى الجديد







الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان له، أنه في إطار التعاون مع بيت الذكاة المصري، تمت الموافقة على إصدار معاشات شهرية لـ 116 حالة مستحقة طوال الحياة من معاشات الأولى بالرعاية بالمحافظة .

وقال محمد منير العديسى مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الحالات المستحقة قد تم اختيارها من" الارامل – المطلقات – اسر مسجونين - مهجوري العائد" .

وأضاف، أنه سوف يتم صرف تلك المساعدات بحد أدنى 500 جنيه، وبحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وبإجمالي مبلغ شهري 58 ألفا و900 جنيه، وبذلك يصبح إجمالي الدعم السنوي لهذه المساعدات 706 آلاف و800 جنيه سنويا، وذلك طوال العمر.

وأوضح، أنه سوف يتم صرف تلك المساعدات ابتداء من شهر مايو الجاري، وذلك من خلال اقرب مكتب بريد للحالة المستحقة وبالبطاقة الشخصية، مؤكدا على أن تلك المساعدات هي الدفعة الثالثة المقدمة من بيت الذكاة المصري ليصل عدد الاسر المستفيدة 311 أسرة بإجمالى مبلغ شهري 146 ألفا و300 جنيه وبإجمالي 1.7 مليون حنيه سنويا.