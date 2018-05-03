"صحة الدقهلية" تجتمع بمديرى المستشفيات لمناقشة التقارير الأسبوعية







الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، الخميس، الاجتماع الدورى لمديرى المستشفيات، فى وجود مديرى الإدارات المالية بكل مستشفى، كما حضر الاجتماع مديرين العموم ومديرى الإدارات الفنية لمناقشة التقارير الأسبوعية المقدمة من مديرى المستشفيات.

وتناول النقاش أهم السلبيات الواردة بالتقارير لكل مستشفى، كما تناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المهمة مثل سبل توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات، وما هو متاح من الميزانية الخاصة بهذه الاحتياجات مؤكدا على توافر جميع الأدوية والمستلزمات بالكميات الكافية لكل مستشفى.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام الأطباء بمكان العمل خصوصا الفترات المسائية والليلية، كما شدد على أهمية النظافة العامة وتوافر وسائل مكافحة العدوى داخل المستشفيات مع دخول فصل الصيف، وحث مديرى المستشفيات بضروره بذل مزيد من الجهد لتقديم الخدمة الصحية بالصورة التى تليق بمستشفيات وأطباء محافظة الدقهلية وحرصا على صحة المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.