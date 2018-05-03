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الخميس، 03 مايو 2018 09:37 ص
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سلطنة عمان تدين الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بليبيا

الخميس، 03 مايو 2018 09:37 ص
سلطنة عمان تدين الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بليبيا تفجير طرابلس


أ ش أ
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أدانت سلطنة عمان الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية (طرابلس)، أمس، والذى أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت السلطنة - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية - نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، موقفها الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربة عن صادق العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللشعب الليبى الشقيق، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وكان أحد المسلحين قد قام، أمس، بتفجير نفسه بحزام ناسف فى الطابق العلوى لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى غوط الشعال وسط طرابلس، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 7 آخرين.


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