سلطنة عمان تدين الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بليبيا

سلطنة عمان تدين الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات بليبياالخميس، 03 مايو 2018 09:37 ص
تفجير طرابلس
إضافة تعليق
أدانت سلطنة عمان الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية (طرابلس)، أمس، والذى أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجددت السلطنة - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية - نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، موقفها الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربة عن صادق العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللشعب الليبى الشقيق، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وكان أحد المسلحين قد قام، أمس، بتفجير نفسه بحزام ناسف فى الطابق العلوى لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى غوط الشعال وسط طرابلس، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 7 آخرين.
إضافة تعليق
اقتصاد قطر يواجه "ربيع أسود".. أصول إمارة الإرهاب الاحتياطية تتعرض لأعنف هبوط منذ مقاطعة "الرباعى العربى".. أزمة نقص سيولة المالية تجبرها للجوء إلى أسواق الدين.. والانهيار الاقتصادى يضرب الشركات العقارية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة