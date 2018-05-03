رفع 414 مخالفة إشغالات فى حملة لمرافق أسوان بكوم أمبو







أسوان - ندى سليم

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد مشالي، حملة مكبرة بمركز كوم أمبو لضبط المخالفين ورفع الإشغالات من الطريق العام، أسفرت عن ضبط 414 مخالفة متنوعة، نتج عنها 194من مضبوطات إشغال الطريق وتم إيداعها بمخازن مجلس المدينة.

كما شنت إدارة المرور بأسوان، برئاسة العميد إيهاب مرزوق، حملة أسفرت عن ضبط 526 مخالفة مرورية، حيث تم تحرير 75 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 74 مخالفة، فضلا عن تحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180مخالفة متنوعة، فضلا عن ضبط 3 دراجات بخارية غير مرخصة.