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الخميس، 03 مايو 2018 12:30 م
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رصف طرق وإزالة تعديات ورفع 55طن قمامة ومخلفات بصدفا فى أسيوط

الخميس، 03 مايو 2018 12:24 م
رصف طرق وإزالة تعديات ورفع 55طن قمامة ومخلفات بصدفا فى أسيوط حملة نظافة


أسيوط - ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع والمتابعة المستمرة للمصالح والجهات الحكومية والخدمية بنطاق كل مركز وتنفيذ الخطط الاستثمارية وخطط الرصف الموضوعة مسبقا بكل مركز ، فضلًا عن تكثيف الحملات الخاصة بإزالة التعديات على الارض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتكثيف حملات النظافة وإزالة المخالفات والقمامة بكافة المراكز والقرى التابعة لها ومن أماكن التجمعات أولاً بأول.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة فى بيان له ، أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد شدد على رفع وإزالة القمامة والمخلفات أولاً بأول وبصفة دورية ويومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية من الأحياء والشوارع بقرى ومراكز المحافظة فضلاً عن شن حملات لمتابعة القطاعات الخدمية المختلفة وسير العمل بها موضحاً إن المحافظة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز طبقاً للامكانيات المتاحة.

وأشار محمد فرغلى محمد رئيس مركز ومدينة صدفا ، إلى أن حملات النظافة قد تمكنت من رفع 55طن مخلفات وقمامة من شوارع وميادين قرى ومدينة صدفا خلال اليومين الماضيين مشيراً إلى شن حملات بكافة قرى المركز خاصة بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بها وبقرى الدوير وأولاد إلياس والوعاضلة وكوم سفحت والقرى التابعة لها ؛ وذلك بإستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية مؤكداً على مواصلة حملات رفع المخلفات والقمامة بكافة قرى المركز.

وأضاف رئيس مركز صدفا إنه تم رصف طريق جسر "طراد - البربا" بقرية البربا ومدخل قرية أولاد إلياس وطريق ترعة حمادة "العميه" وطريق مقابر الوعاضلة وذلك طبقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة مسبقاً والجدول الزمني المحدد لها مؤكدًا على إزالة أي تعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها أولاً بأول بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مؤكداً على للتصدى بكل قوة وحزم نحو إزالة أي تعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديروط ، من تحرير 78 محضر لمخالفات المحال التجارية في الشوارع الرئيسية بالمدينة.

كان العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ديروط ، قد كلف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على إدارة تموين ديروط وتبين غياب 8 موظفين بالإضافة إلي مكتب تموين ديروط به 5 حالات غياب وفي الإدارة الزراعية 8 موظفين بينما سجلت إدارة التعاون الزراعي 6 حالات غياب بدون إذن قانوني.

وقال عبدالجابر فى بيان له ، إنه تم تحرير 78 محضر لمخالفات متنوعة تضمنت 35 محضر إشغال طريق و14 محضر نظافة و21 محضر لمحلات غير مرخصة وفي مجال البيئة 8 محاضر بشوارع المدينة "سعد زغلول،الجيش، أبوخاطر، الصعايدة".

وكان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، أصدر تعليماته بضبط الإدارات الحكومية والتأكيد على حضور وانصراف الموظفين لضمان حصول المواطنين علي خدماتهم وإنهاء مصالحهم لافتًا إلى أن ضبط اشغالات المحال التجارية ومراقبة الأسواق ضروري لضمان جودة السلع والمنتجات المباعة للجمهور.

 
 
 

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