video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف:حظر السفر لجميع أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات

الخميس، 03 مايو 2018 03:17 م
رئيس جامعة بنى سويف:حظر السفر لجميع أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات جانب من الاجتماع


بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

شدد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، خلال رئاسته لمجلس الجامعة على ضرورة تواجد عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحظر السفر خلال فترة الامتحانات مع ضرورة تواجد أستاذ كل مادة اثناء انعقاد الامتحانات الخاصة بهذه المواد لتجنب أي مشكلات قد تطرأ أثناء سير أعمال الامتحانات ولتوضيح أي غموض يحتاج إلى تفسير وعدم جواز غياب أستاذ المادة التي تخصه بدون مبرر موضوعي مع مسئولية كل عميد في هذا الشأن بتحويل الموضوع للتحقيق في حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له ، على ضمان سير عملية الامتحانات في سهولة ويسر وانتظام والانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية في هذا الشأن منها التنبيه على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن جميع أعمال الامتحانات ، وعدم قبول أي أعذار إلا القهرية منها ، بالإضافة إلى توفير سيارات اسعاف لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية وتشكيل اللجان الخاصة بالطلاب المرضى وتجهيز وتأمين قاعات الامتحانات وتوفير المولدات الكهربائية لمواجهة أي طوارئ خاصة بانقطاع التيار الكهربائي مع تواجد سيارات إطفاء وجميع أساليب الحماية المدنية والأمنية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..غضب طلاب كلية العلوم الطبية بجامعة بنى سويف والامتناع عن الامتحانات العملى اعتراضا على اللائحة الجديدة ويهددون بمقاطعة الامتحانات.. مظاهرات داخل حرم الكلية تطالب باقالة العميد وإلغاء اللجنة المشكلة برئاسته

بنى سويف

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة بنى سويف




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة