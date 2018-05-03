رئيس جامعة بنى سويف:حظر السفر لجميع أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات







بنى سويف :هانى فتحى

شدد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، خلال رئاسته لمجلس الجامعة على ضرورة تواجد عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحظر السفر خلال فترة الامتحانات مع ضرورة تواجد أستاذ كل مادة اثناء انعقاد الامتحانات الخاصة بهذه المواد لتجنب أي مشكلات قد تطرأ أثناء سير أعمال الامتحانات ولتوضيح أي غموض يحتاج إلى تفسير وعدم جواز غياب أستاذ المادة التي تخصه بدون مبرر موضوعي مع مسئولية كل عميد في هذا الشأن بتحويل الموضوع للتحقيق في حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له ، على ضمان سير عملية الامتحانات في سهولة ويسر وانتظام والانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية في هذا الشأن منها التنبيه على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن جميع أعمال الامتحانات ، وعدم قبول أي أعذار إلا القهرية منها ، بالإضافة إلى توفير سيارات اسعاف لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية وتشكيل اللجان الخاصة بالطلاب المرضى وتجهيز وتأمين قاعات الامتحانات وتوفير المولدات الكهربائية لمواجهة أي طوارئ خاصة بانقطاع التيار الكهربائي مع تواجد سيارات إطفاء وجميع أساليب الحماية المدنية والأمنية.