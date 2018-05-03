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الخميس، 03 مايو 2018 11:17 م
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ذوى قدرات الخاصة بدمياط تحصل على مراكز أولى فى "معا لتحويل الإعاقة الي طاقة"

الخميس، 03 مايو 2018 10:05 م
ذوى قدرات الخاصة بدمياط تحصل على مراكز أولى فى "معا لتحويل الإعاقة الي طاقة" ذوى قدرات الخاصة بدمياط


دمياط معتز الشربينى
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شارك مكتب ذوى القدرات الخاصة  بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، فى المهرجان الذى تنظمه الإدارة المركزية لمكتب شئون الوزير (مكتب ذوي الإعاقة) بوزارة الشباب والرياضة بعنوان مهرجان معا لتحويل الإعاقة الي طاقة.

وذلك بمشاركة مكتب ذوى الإعاقة بعدد 50 من ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والحركية والبصرية وقصار القامة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وفاز مكتب ذوي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط علي مستوى الجمهورية بعدد مراكز متقدمة  منها :المركز الأول تنس طاولة ذهني بنين الاعب ابراهيم النواح ،والمركز الثالت العاب قوي ذهني بنين الاعب رضا الشحات، والمركز الثاني لياقة بدنية قصار قامة إيناس الجبالي،والمركز الثالت لياقة بدنية قصار القامة سحر السيد

 

وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ورعاية و علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

 

 


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