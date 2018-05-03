جامعة بني سويف: موافقة الأعلى للجامعات على اللائحة الموحدة للمراكز ذات الطابع الخاص







بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على اللائحة المالية والإدارية الموحدة للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة بنى سويف.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له ، إلى أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد اللائحة المالية والإدارية الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، يأتى فى إطار اهتمام الجامعة المستمر بالوحدات ذات الطابع الخاص، والتى تساهم فى دعم وتنمية الجامعة وخطتها الاستراتيجية فى الوصول إلى مصاف الجامعات البحثية والعلمية والعالمية، وإنشاء ما يساهم فى تحقيق هذه الاستراتيجية وزيادة موارد الجامعة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.