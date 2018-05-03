توريد 187 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد 187 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرةالخميس، 03 مايو 2018 04:01 م
توريد قمح -أرشيفية
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، أن اجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 187 ألف طن حتي اليوم الخميس من إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام والتى تقدر ب 360الف و487 فدان بنطاق المحافظة.
ووجهت محافظ البحيرة ، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين ، وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد .
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