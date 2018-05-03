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توريد 115 ألف طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

الخميس، 03 مايو 2018 11:49 ص
توريد 115 ألف طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ قمح - أرشيفية


كفر الشيخ - محمد سليمان
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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي، 115 ألف طن و152 كيلو .
 
وأضاف الهابط، في بيان له، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونة وصومعة ومركز تجميع.

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