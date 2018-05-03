توريد 115 ألف طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 115 ألف طن قمح بشون وصوامع كفر الشيخالخميس، 03 مايو 2018 11:49 ص
قمح - أرشيفية
إضافة تعليق
صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضي، 115 ألف طن و152 كيلو .
وأضاف الهابط، في بيان له، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونة وصومعة ومركز تجميع.
إضافة تعليق
«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد
5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة