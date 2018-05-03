تنفيذ 23 قرار إزالة فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة قيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 2 قرار إزالة فورية لتعد بالبناء علي الأراضي الزراعية، و5 قرارات تعد على منافع الرى، و2 قرار تعد على منافع الصرف.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 13 قرار تعد على منافع نهر النيل، وقرار وحدة محلية، بإجمالي 14 قيرطا، بمساحة 2581 مترا تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.