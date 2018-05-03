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تمشيط 10 مزارع وفحص 161 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية

الخميس، 03 مايو 2018 09:46 ص
تمشيط 10 مزارع وفحص 161 شخصا فى حملة أمنية بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة موسعة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز، مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى.

وأسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع فى مدق الشرطة بدائرة مركز السادات، وفحص 27 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين، عـدا "ن. ف. ع " المقيم بمدينة السادات، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بحكم بالحبس سنة. 

كما تمكنت الحملة من فحص 9 أشخاص "سياسيين" تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص41 شقة و84 شخصا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، وفحص "جنائى"، وتبين أنهم جميعا غير مطلوبين، كما تم ضبط ضبط 8 قضايا إشغالات خاصة بالمقاهى، و5 قضايا مخالفات "محال عامة"، وقضية مخالفة "مقاهى"، وقضيتى "بائع متجول" بدائرة قسم شبين الكوم.


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