video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكريم مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى ختام المؤتمر الرياضى الأول

الخميس، 03 مايو 2018 10:34 م
تكريم مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى ختام المؤتمر الرياضى الأول أثناء ختام الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

كرم المستشار فهد مشبب الشمراني، خبير المنازعات الرياضية والمحكم الدولي، محمد فتحي توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في ختام فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي، الذي نظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بعنوان "استشراف التحليل الفني لمباريات كرة القدم" واستضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري

وشارك في الدورة الأولى للمؤتمر، عدد من الخبراء والنجوم من مصر والسعودية والإمارات وعمان والبحرين والدول العربية، يأتي المؤتمر برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وتحت رئاسة المستشار فهد مشبب الشمراني خبير المنازعات الرياضية والمحكم الدولي، وبحضور كوكبة من النجوم الرياضيين على مستوى العالم العربي، وأدار المؤتمر محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وشمل المؤتمر عددًا من ورش العمل والمحاضرات حول التحليل الفني لوضع تصور علمي صحيح لمفهوم التحليل الفني وفي ختام المؤتمر تم تكريم المشاركين بينهم عدد من مدربي جنوب سيناء

 
 
 
المستشار فهد مشبب الشمراني خبير المنازعات الرياضية والمحكم الدولى
المستشار فهد مشبب الشمراني خبير المنازعات الرياضية والمحكم الدولى

أثناء ختام الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي
أثناء ختام الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي

أثناء ختام الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي
أثناء ختام الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي

المشاركون فى الدورة الأولى للمؤتمر الرياضى الدولى
المشاركون فى الدورة الأولى للمؤتمر الرياضى الدولى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يفتتح اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للطائره

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة