تكريم مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى ختام المؤتمر الرياضى الأول

جنوب سيناء – فايزة مرسال

كرم المستشار فهد مشبب الشمراني، خبير المنازعات الرياضية والمحكم الدولي، محمد فتحي توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في ختام فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الرياضي الدولي، الذي نظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بعنوان "استشراف التحليل الفني لمباريات كرة القدم" واستضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري

وشارك في الدورة الأولى للمؤتمر، عدد من الخبراء والنجوم من مصر والسعودية والإمارات وعمان والبحرين والدول العربية، يأتي المؤتمر برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وتحت رئاسة المستشار فهد مشبب الشمراني خبير المنازعات الرياضية والمحكم الدولي، وبحضور كوكبة من النجوم الرياضيين على مستوى العالم العربي، وأدار المؤتمر محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وشمل المؤتمر عددًا من ورش العمل والمحاضرات حول التحليل الفني لوضع تصور علمي صحيح لمفهوم التحليل الفني وفي ختام المؤتمر تم تكريم المشاركين بينهم عدد من مدربي جنوب سيناء