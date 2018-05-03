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تشغيل مدرستين بمدينة أسوان الجديدة بدءا من العام الدراسى المقبل

الخميس، 03 مايو 2018 12:18 ص
تشغيل مدرستين بمدينة أسوان الجديدة بدءا من العام الدراسى المقبل مدارس جديدة - صورة أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
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أعلن مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن تشغيل مدرستين جديدتين بمدينة أسوان الجديدة، بدءاً من العام الدراسى الجديد، بعد استلامها اليوم من جهاز المدينة.

 

قال مختار شاهين، إن اللجنة التى تم تشكيلها من مديرية التربية والتعليم، عاينت موقع المدرستين بمدينة أسوان الجديدة لاستلامهما رسمياً وبدء الدراسة بهما العام الجديد، موضحاً بأنه من المقرر أن تكون إحدى المدرستين والمكونة من 19 فصلاً، مدرسة للثانوى العام، بينما الأخرى المكونة من 33 فصلاً، مدرسة تعليم أساسى "رياض أطفال وابتدائى وإعدادى".

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى، أن هناك مدرسة ثالثة سيتم استلامها قريباً من جهاز مدينة أسوان الجديدة، وذلك انطلاقاً من سعى المديرية للتخفيف من كثافات الفصول، وبالتزامن مع استلام 23 مدرسة جديدة هذا العام من هيئة الأبنية التعليمية، وكذلك انتهاء الصيانة وبناء مبانى ملحقة ببعض المدارس ذات الكثافات العالية.

 

 

 


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