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الخميس، 03 مايو 2018 03:40 م
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تخصيص 5 مشروعات صغيرة لذوى الإعاقة فى كل وحدة محلية بقرى سوهاج

الخميس، 03 مايو 2018 02:46 م
تخصيص 5 مشروعات صغيرة لذوى الإعاقة فى كل وحدة محلية بقرى سوهاج محافظ سوهاج وذوى الاحتياجات الخاصة


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تخصيص 5 مشروعات صغيرة لذوى الإعاقة فى كل وحدة محلية بقرى المحافظة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من ذوى الإعاقة وفى إطار مبادرة "سوهاج صديقة لذوى الإعاقة"، وتنفيذا لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوى الإعاقة.

وأوضح عبد المنعم فى بيان أن أجهزة المحافظة تسعى إلى دمج شباب ذوى الإعاقة ليكونوا من العناصر المنتجة داخل المجتمع السوهاجى والقضاء على البطالة، وأن تلك المبادرة سوف تساهم فى توفير فرص عمل لهم، مؤكدا أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات الداعمة لذوى الإعاقة من خلال إطلاق مبادرة "سوهاج صديقة لذوى الإعاقة".

وأضاف محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام محافظة سوهاج أن على من يرغب من ذوى الإعاقة وحتى سن 55 سنة التوجه إلى مسئول القروض بالوحدة القروية التابع لها، حيث سيتم استيفاء البيانات المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على القرض والبدء فى تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، ومشيدا بمجهودات المحافظ وما يقدمه لذوى الإعاقة من ابناء المحافظة.

 

 

 

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