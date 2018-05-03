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الخميس، 03 مايو 2018 12:32 م
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تحرير 422 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطنطا

الخميس، 03 مايو 2018 12:12 م
تحرير 422 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطنطا حملة أمنية - صورة أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بشن حملة مكبرة استهدفت نطاق مدينة طنطا، لمعاونة الجهات المعنية لرفع الإشغالات، قادها العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.
 
أسفرت جهود الحملة، عن تحرير 422 مخالفة مرافق متنوعة، منها تحرير 145محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، رفع 130حالة إشغال مخالفة بالطريق، إزالة 64 فرش عشوائى لبيع الخضروات والفاكهة، وإزالة 10 تاندات بدون ترخيص، و إزالة 59 حاجز خرسانى بالطريق العام يعوق حركة المرور، وتحرير محضرين إقامه مبانى بدون ترخيص.
 
كما تم إزالة 9 مقاهى بدون ترخيص، وضبط 3عربات باعة جائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يأتى ذلك، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير أداء المنظومة الأمنية، بما يتلائم مع معطيات المراحلة ومكافحة كافة مظاهر الخروج على القانون، وبتكثيف الحملات النوعية بنطاق بكافة المحافظات.
 

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