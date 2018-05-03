تحرير 1635 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن مخالفات متنوعة "انتظار خاطئ- مخالفة خط السير- الفحص البيئي - التحدث فى المحمول أثناء القيادة" و24 حجز سيارة و 65 حجز دراجة بخارية، "تجاوز السرعة المقررة- عدم تشميع الحمولة- عدم صلاحية الإطارات- عدم صلاحية الأنوار- سير سيارات النقل الثقيل على يسار الطريق" و33 حجز سيارة و48 حجز دراجة بخارية.

وبالنسبة للقيادة تحت تأثير المخدرات، قام ضباط إدارة المرور بحملة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وتم فحص 30 من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية 6 حالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.