"بيطرى الغربية" يوجه بزيادة القوافل العلاجية بالأماكن الخالية من الوحدات

"بيطرى الغربية" يوجه بزيادة القوافل العلاجية بالأماكن الخالية من الوحداتالخميس، 03 مايو 2018 11:40 ص
الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى
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وجه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، مجلس إدارة العلاج الاقتصادى بضرورة تكثيف المرور على الوحدات البيطرية والوقوف الدائم على كافة الاحتياجات لتدبيرها فورا، وسرعة الانتهاء من أى مناقصات للأدوية أو الآلات البيطرية لدعم هذه الوحدات وتقديم الخدمات البيطرية بمختلف أنواعها بشكل كامل للمواطنين.
كما أوصى بالتواصل مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، وذلك لإمكانية توفير وحدات بيطرية بجهود ذاتية لخدمة القرى والعزب الاكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود وحدات بيطرية بها، والعمل على زيادة القوافل العلاجية لتقديم الخدمات البيطرية فى الاماكن التى ليست بها وحدات بيطرية.
وأكد على ضرورة أن تكون جميع الوحدات البيطرية بحالة من الاستعداد الدائم لأى تفتيش أو مرور من الجهات الرئاسية بالمديرية.
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