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اليوم محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنود

الخميس، 03 مايو 2018 06:00 ص
اليوم محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنود اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربيه محمد طارق
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يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الخميس عددا من المشروعات الخدميه بمركز ومدينة سمنود .
 
ومن المقرر أن يفتتح محافظ الغربية، وحدة الغسيل الكلوى بقرية أبو صير مركز سمنود، وافتتاح مستشفى الكبد المصرى بميت بدر حلاوة، كما سيتفقد معرض السلع الغذائية: "أهلا رمضان"، وفى نهاية الجولة سيتم عقد لقاء جماهيرى بمكتبة الثقافه بقرية أبو صير. 

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