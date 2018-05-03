اليوم محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنود







الغربيه محمد طارق

يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الخميس عددا من المشروعات الخدميه بمركز ومدينة سمنود .

ومن المقرر أن يفتتح محافظ الغربية، وحدة الغسيل الكلوى بقرية أبو صير مركز سمنود، وافتتاح مستشفى الكبد المصرى بميت بدر حلاوة، كما سيتفقد معرض السلع الغذائية: "أهلا رمضان"، وفى نهاية الجولة سيتم عقد لقاء جماهيرى بمكتبة الثقافه بقرية أبو صير.