اليوم محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنود

اليوم محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنودالخميس، 03 مايو 2018 06:00 ص
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الخميس عددا من المشروعات الخدميه بمركز ومدينة سمنود .
ومن المقرر أن يفتتح محافظ الغربية، وحدة الغسيل الكلوى بقرية أبو صير مركز سمنود، وافتتاح مستشفى الكبد المصرى بميت بدر حلاوة، كما سيتفقد معرض السلع الغذائية: "أهلا رمضان"، وفى نهاية الجولة سيتم عقد لقاء جماهيرى بمكتبة الثقافه بقرية أبو صير.
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