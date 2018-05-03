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اليوم.. "سام وعمار" على قناة الحرة يناقش تداعيات الانتخابات اللبنانية

الخميس، 03 مايو 2018 10:53 ص
اليوم.. "سام وعمار" على قناة الحرة يناقش تداعيات الانتخابات اللبنانية برنامج بين سام وعمار


كتبت مريم بدر الدين
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قبل انطلاق الانتخابات النيابية في لبنان، يطرح برنامج " سام وعمار" مسار وتأثير الانتخابات على المجتمع اللبناني في حلقته مساء اليوم فى تمام الحادية عشر بتوقيت القاهرة، على قناة الحرة.

 

وعمار عبد الحميد هو كاتب وناشط حقوقي سوري أمريكي، وعمل في عدد من أهم المراكز البحثية في واشنطن مثل معهد بروكينجز، أما صامويل تارس "سام" فهو باحث مصري وزميل مركز الحرية الدينية في معهد هدسون في واشنطن، وزميل دراسات الشرق الأوسط في معهد هوفر.

 

ويناقش برنامج "سام وعمار" قضايا المنطقة بمنظور جديد وجرىء ويتناسب مع تغكير الشباب حيث يتحدث بلغتهم.

 

كما يناقش "سام وعمار" قضايا تهم مختلف شرائح المجتمع العربي، بلغة بسيطة وفي إطار تحليلي من منظور ليبرالي صريح، يسعى من خلاله لإعطاء منبر للصوت الليبرالي".

 

والبرنامج موجه للأشخاص "الأكثر قابلية" لسماع أفكار جديدة، تتجاوز الأفكار التقليدية التي رسخت على مدار عقود.


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