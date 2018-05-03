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اليوم.. جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر الطلابى "رؤية شباب ومستقبل وطن"

الخميس، 03 مايو 2018 05:00 ص
اليوم.. جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر الطلابى "رؤية شباب ومستقبل وطن" الدكتور ممدوح غراب


الإسماعيلية – جمال حراجى
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ينظم مركز الدعم الأكاديمي بجامعة قناة السويس اليوم الخميس المؤتمر الطلابى البحثى الثانى بمشاركة جميع كليات الجامعة وذلك بقاعة الأنشطة الطلابية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسيتم منح جوائز لأفضل بحث فى كل محور من محاور المؤتمر، بالإضافة إلى شهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر وتساهم الجامعة فى نشرالأبحاث التى ترقى للنشر الدولى.
 
وقال الدكتورممدوح غراب رئيس جامعة القناه، فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع معايير محددة لتقييم الأبحاث العلمية المشاركة بشكل موضوعى وهى أن تكون البحوث لموضوعات تخدم أنشطة وخدمات الجامعة، وأن تكون البحوث معدة طبقا لمعايير إعداد البحوث العلمية للنشر، كم يكون البحث تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويمكن لأكثر من طالب المشاركة فى البحث الواحد.
 
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمى والثقافى لدى الطلاب وتنمية ثقافة البحث العلمى وتعزيز المهارات البحثية والإبداع والابتكار، وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمى والإبداعى للطلاب، وغرس وتعزيز قيم التنافس العلمى الشريف والعمل الجماعى، ودمج الطلاب فى النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس لاكتساب الخبرات ودعم العلاقات العلمية والأكاديمية بين الطرفين، ودمج الطلاب فى الخطة البحثية للجامعة، وبناء جسور التواصل العلمى بين طلاب الجامعة فى التخصصات المختلفة، وتشجيع الطلاب للعمل الريادى وبناء المشاريع الصغيرة، وتكوين حلقة وصل بين الطلاب ومؤسسات سوق العمل وحثهم على المبادرة لإيجاد حلول لمشكلات المجتمعية، تنمية مهارات الطلاب فى شتى المجالات التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل بعد التخرج.
 
 ويناقش المؤتمر أربع محاور رئيسية وهى العلوم الأساسية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الإنسانية، كما يقام معرض للإبداعات والابتكارات على هامش المؤتمر.

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