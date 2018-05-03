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الخميس، 03 مايو 2018 08:27 م
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القوات العراقية تحرير فتاة إيزيدية اختطفها تنظيم داعش فى كركوك

الخميس، 03 مايو 2018 08:21 م
القوات العراقية تحرير فتاة إيزيدية اختطفها تنظيم داعش فى كركوك القوات العراقية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك، اليوم الخميس، بتحرير فتاة إيزيدية كانت مختطفة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى .

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قوة من مديرية استخبارات كركوك ومكافحة إرهاب كركوك نفذت عملية نوعية بعد تلقيها معلومات استخبارية عن تواجد احدى الإيزيديات المختطفات لدى تنظيم داعش"، موضحا أنه تم القبض عـلى مجموعة من عناصر" داعش" داخل محافظة كركوك وتحرير المختطفة.

وكان مسلحو تنظيم "داعش" سيطروا فى 2014، على قضاء سنجار، ما تسبب بحصول عملية نزوح كبيرة تقدر بنحو 400 ألف نازح إلى محافظة دهوك ومحاصرة عشرات الآلاف الإيزيدين فى جبل سنجار وممارسة عمليات قتل وخطف جماعى بحقهم من قبل التنظيم الإرهابي.

 


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