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الخميس، 03 مايو 2018 12:32 م
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السيطرة على حريق فى مخزن أخشاب بالإسكندرية

الخميس، 03 مايو 2018 12:10 م
السيطرة على حريق فى مخزن أخشاب بالإسكندرية حريق - أرشيفية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن أخشاب، حيث تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخزن أخشاب بالطريق الصحراوي منطقة الكيلو 27 اتجاه القاهرة، وإنتقل مأمور وضباط القسم  وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
 
وبالفحص، تبين نشوب حريق بمخزن عبارة عن طابق أرضي مساحته 300 متر مربع تقريباً، ملك "ج م ع" مشون به كمية من الأثاثات الخشبية "موبيليا" مما أدى لاحتراق بعض محتوياته "دون حدوث إصابات" .
 
وبسؤال "ع م ع" 37 سنة، المدير المسئول عن المخزن مقيم منطقة باكوس دائرة قسم شرطة أول الرمل، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالمخزن، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.

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