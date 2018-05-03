الجيش اليمنى يحرر عددًا من المواقع الاستراتيجية شرق محافظة البيضاء

الجيش اليمنى يحرر عددًا من المواقع الاستراتيجية شرق محافظة البيضاءالخميس، 03 مايو 2018 11:29 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
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نجحت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، فى تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، فى جبهة (قانية) شرق محافظة البيضاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية بوزارة الدفاع قولها: إن قوات الجيش اليمنى شنت هجومًا عنيفًا على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية، فى منطقة (اليسبل) و(الخدار) و(الخليقة) فى جبهة قانية.
وأضافت المصادر اليمنية أن الهجوم أسفر عن تحرير المواقع المذكورة وتطهيرها بشكل كامل من المليشيا، وتكبيدها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش الوطنى تواصل التقدم نحو مواقع أخرى والمعارك لا تزال مستمرة.
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