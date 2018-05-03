الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيا الحوثى على مواقع عسكرية فى تعز

الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيا الحوثى على مواقع عسكرية فى تعزالخميس، 03 مايو 2018 06:05 م
قوات الجيش اليمنى
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تصدت وحدة من الجيش اليمنى اليوم الخميس لهجوم مليشيا الحوثى على مواقع عسكرية فى الجبهة الشرقية لمدينة تعز.
وأكد مصدر عسكرى فى تصريحات للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمنى والمليشيا بعد أن شنت الأخيرة هجوما على مواقع الجيش فى معسكر التشريفات ومدرسة محمد على عثمان والجامعة اللبنانية والقصر الجمهورى.
وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من صد الهجوم وأجبرت المليشيا على التراجع والانسحاب بعد تكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد .
وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى تلتى السلال وسوفتيل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا وتدمير طقم عسكرى لها أسفل تلة السلال .
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