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الجيش السورى يواصل تطهير جنوب دمشق من داعش

الخميس، 03 مايو 2018 02:41 م
الجيش السورى يواصل تطهير جنوب دمشق من داعش الجيش السورى - أرشيفية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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واصل الجيش السورى اليوم الخميس، تطهير جنوب دمشق من تنظيم داعش الإرهابى، عبر تكثيف الغارات الجوية على معاقل التنظيم.

وتحركت الدبابات السورية وعناصر الجيش داخل المنطقة بعد تحقيق النصر.

وضيقت وحدات من الجيش السورى الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بعد سيطرتها على أحياء الماذنية والقدم والعسإلى والجورة وأطبقت عليها من عدة محاور تمهيدا للقضاء عليها وتطهير المنطقة من رجسها.

وتنفذ وحدات الجيش العربى السورى عمليات عسكرية مركزة لإنهاء الوجود الإرهابى بشكل كامل من جنوب دمشق ولا سيما فى منطقة الحجر الأسود حيث طهرت مزارع الغربية بشكل كامل من الإرهابيين وسيطرت على منطقة الأعلاف وعدد من كتل الأبنية بالجهة الجنوبية الغربية من الحى.

 


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