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التفتيش الصيدلى بصحة الشرقية: تحرير 580 محضرا للصيدليات المخالفة

الخميس، 03 مايو 2018 08:23 ص
التفتيش الصيدلى بصحة الشرقية: تحرير 580 محضرا للصيدليات المخالفة صيدلية - أرشيفية


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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قالت الدكتورة إيمان صالح مدير عام إدارة الصيدلة بصحة الشرقية إن الإدارة بدأت حملة التفتيش على الصيدليات والعيادات الخاصة بالأطباء التى تبيع الدواء ومصانع الأدوية التى تعمل تحت بير السلم.

 

وأضافت إيمان، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة متنوعة على مختلف المنافذ ومنها متابعة مصانع بير السلم، وعيادات الأطباء التى تبيع الأدوية، ومراكز العلاج الطبيعى والمستشفيات الخاصة غير المرخص بها صيدليات، والصيدليات غير المرخصة، والصيدليات سيئة السمعة والمخالفة، بالإضافة إلى المرور الدورى على الصيدليات بمختلف المراكز.

 

وصرح الدكتور محمد عبد الحى مدير التفتيش الصيدلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية المعدة للبيع، والأدوية غير المسموح بتداولها وأدوية مخدرات، وأخرى جنسية مجهولة المصدر، وتم تحرير 580 محضر بهذا الخصوص.

 

وأضاف أن الحملة استطاعت ضبط 3 مصانع بير سلم لتصنيع وغش الأدوية، 2 بمدينة بلبيس، وآخر بمركز ديرب نجم، لافتا إلى أن الحملة شملت المرور على 700 منفذ، هم جميع منافذ تأدية الخدمة الطبية الحكومية متمثلة فى المستشفيات والوحدات الصحية.

 

وأوضح مدير التفتيش الصحى بصحة الشرقية أن الحملات مستمرة حتى نتأكد من أن سوق الدواء بالمحافظة آمن للمرضى، وتوفير الدواء بالسعر الجبرى، والحد من السوق السوداء، خاصة فى بعض الأصناف المهمة، والتأكد من توافر الأدوية للمرضى المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بجانب تفعيل التعليم الطبى المستمر لرفع توعية الصيادلة بالمحافظة بمختلف فئاتهم.


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