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الخميس، 03 مايو 2018 06:52 م
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البشير يصدر قرارا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالبلاد

الخميس، 03 مايو 2018 06:01 م
البشير يصدر قرارا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالبلاد الرئيس السودانى عمر البشير


أ ش أ
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أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالسودان.

وألزم القرار -بحسب وكالة السودان للأنباء- جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

ويأتى قرار البشير تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد للسودان.

 

 


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