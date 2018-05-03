البشير يصدر قرارا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالبلاد







أ ش أ

أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالسودان.

وألزم القرار -بحسب وكالة السودان للأنباء- جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

ويأتى قرار البشير تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد للسودان.