البشير يصدر قرارا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالبلاد

البشير يصدر قرارا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالبلادالخميس، 03 مايو 2018 06:01 م
الرئيس السودانى عمر البشير
إضافة تعليق
أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بإسقاط العقوبة عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم فى قضايا الحق العام بالسودان.
وألزم القرار -بحسب وكالة السودان للأنباء- جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
ويأتى قرار البشير تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد للسودان.
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة