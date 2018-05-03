video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من 50% من إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بتكلفة مليون جنية بالمنوفية

الخميس، 03 مايو 2018 10:55 ص
الانتهاء من 50% من إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بتكلفة مليون جنية بالمنوفية انشاء كوبرى - أرشيفية


المنوفية_ محمد فتحى
إضافة تعليق

اعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى إنشاء كوبرى على مصرف القرنين، بمدخل زوير، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %، وذلك بمبلغ مليون جنية .
 
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز، ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
 
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .
 
وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرق المنوفية: رصف شارع العزب بالباجور بتكلفة 400 ألف جنيه

المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفية

طرق المنوفيه




لا تفوتك
آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة