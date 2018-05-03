الانتهاء من 50% من إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بتكلفة مليون جنية بالمنوفية

الانتهاء من 50% من إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بتكلفة مليون جنية بالمنوفيةالخميس، 03 مايو 2018 10:55 ص
انشاء كوبرى - أرشيفية
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اعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى إنشاء كوبرى على مصرف القرنين، بمدخل زوير، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %، وذلك بمبلغ مليون جنية .
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان له اليوم، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز، ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .
وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .
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