الانتهاء من رفع 2 مليون على مساحة 13 فدانا بتكلفة 6 مليون جنيه لإقامة وحدات سكنية للشباب







كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الانتهاء من نقل مقلب القمامة العمومي بغرب مدينة كفرالشيخ لتسليمه لوزارة الاسكان، وانهاء معاناة أبناء المدينة التى استمرت 65 عاماً، والقضاء على أشكال المقالب العشوائية ونقلها لخارج المدينة حفاظاً على صحة المواطنين، واستغلال الموقع خالياً من أى اشغالات فى اقامة مئات الوحدات السكنية لحل أزمة الاسكان المستمرة من عام 2004م، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم الانتهاء من نقل جميع التراكمات بمقلب القمامة العمومى بغرب مدينة كفرالشيخ، على مساحة اجمالية تتجاوز 13 فداناً وذلك لإنهاء معاناة أبناء مدينة كفرالشيخ، التى استمرت 65 عاماً، والقضاء على أشكال المقالب العشوائية ونقلها خارج المدينة حفاظاً على صحة المواطنين، واستغلال الموقع خالياً من أى اشغالات فى اقامة مئات الوحدات السكنية للشباب، لافتا الى متابعة اجراءات تسليم المساحة الإجمالية الى وزارة الاسكان لتنفيذ مشروع اسكان الشباب بمدينة كفرالشيخ، هذا بالإضافة الى مواقع أخرى، منها منشأه فؤاد البحرية وقطع آخرى لحل أزمة الاسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004م حتى الآن، وانه يتابع ملف الإسكان شخصياً بشكل يومي من خلال الزيارات الميدانية لمواقع المشروع والتقارير اليومية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الانتهاء من نقل مليونى و 250 ألف متر مكعب من التراكمات بمقلب كفرالشيخ العمومى للقمامة بتكلفة 6 مليون جنيه فى مدة لم تتجاوز 11 شهراً، وكان من المقرر ان يتم نقل المقلب فى 3 سنوات بتكلفة كانت ستصل الى 60 مليون جنيه، فيما أكد عدد من الأهالى ان الانتهاء من نقل مقلب القمامة بمثابة إعجاز، وكان من أخطر المعوقات التى كانت تعترض التنمية بمدينة كفرالشيخ .

وأعلن محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن طرح 9 عمارات سكنية جديدة فضلاً عن انشاء برجى اسكان للشباب بموقع مقلب القمامة العمومى، وكان محافظ كفرالشيخ قد أعلن فى وقت سابق عن طرح 10 عمارات سكنية آخرى بموقع مقلب القمامة بغرب مدينة كفرالشيخ، مضيفاً ان مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفرالشيخ قد طرحت العمليات الآتية في مناقصة عامة علنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي_المرحلة الثالثة بين مقاولي القطاع العام والخاص والمقيدين بالاتحاد المصري للتشييد والبناء طبقاً للقانون 89 لسنة 1998.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، انه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول وزارة الزراعة لاستثمار الأراضى الغير مستغلة لاقامة مشروعات نفع عام، لافتاً ان هناك بعض القطع التى تم تخصيصها ضمن هذا البروتوكول لإقامة مشروعات اسكان اجتماعى .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه يتم توزيع شقق اسكان اجتماعى بعدد من مراكز المحافظة، وذلك بعد قيامه بتوزيع عدد من الوحدات السكنية بمركز فوه السبت الماضى، كما سيتم توزيع عدد من الوحدات السكنية بالحامول السبت القادم على أن يلى ذلك توزيع وحدات إسكان اجتماعى بعدد من مراكز المحافظة، مؤكداً ان أرض مقلب القمامة وعدد من قطع الأراضى الجديدة الخاصة ببروتوكول الزراعة تساعد فى انهاء مشكلة الاسكان بمدينة كفرالشيخ .

وتابع " المحافظ " أننا نكثف جهودنا من أجل القضاء على أزمة السكن وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية وتوصيل الغاز المنزلى لمدن المحافظة بالإضافة الى باقى الخدمات الأساسية من أجل أهالينا بمحافظة كفر الشيخ، وبخاصة الشباب الذى يستحق هذا الجهد فهو مصدر نهوض الدولة وتقدمها، مؤكداً أن الارادة القوية لاتعرف المستحيل ونتحدى المستحيل لتحقيق طموحات أبنائنا وحل أزمة الاسكان، داعياً إلى التصدي لمن يروجون لبعض الشائعات التي تهدف الى فقدان الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية.



محافظ كفر الشيخ يتابع مقلب القمامة لاقامة اسكان للشباب



مقلب القمامة الذي سينى عليه اسكان الشباب