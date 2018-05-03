إفتتاح نقطة إسعاف جديدة بمشيرف فى المنوفية لخدمة قري الوحدة المحلية







المنوفية _ محمد فتحى

افتتح اليوم الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية يرافقه بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور نقطة إسعاف جديدة بقرية مشيرف لخدمة قري الوحدة المحلية بمشيرف ، ولتلبية إحتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي ، وذلك وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم بقدوم السيارة وطاقمها الطبي .

حضر مراسم الإفتتاح محمد عزت مساعد رئيس مركز ومدينة الباجور ، و الشاذلي عكاشة رئيس الوحدة المحلية بمشيرف وشادي نبوي البدري مشرف عام المرفق بالمحافظة وعدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية بقري الوحدة المحلية بمشيرف .