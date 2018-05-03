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الخميس، 03 مايو 2018 03:56 م
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إسرائيل تكشف اعتقال مسؤول الطلاب فى جامعة بيرزيت بتهمة تلقى أموال من حماس

الخميس، 03 مايو 2018 03:37 م
إسرائيل تكشف اعتقال مسؤول الطلاب فى جامعة بيرزيت بتهمة تلقى أموال من حماس الشرطة الإسرائيلية


رويترز
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كشف جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى "شين بيت"، اليوم الخميس، أنه اعتقل عددا من الفلسطينيين يشتبه بإنتمائهم إلى حركة حماس فى منطقة رام الله متهمين بتلقى اموال من الحركة فى قطاع غزة وخارجه من ضمنهم رئيس مجلس طلاب جامعة بيرزيت.

وقال بيان الشين بيت "تم رفع السرية عن اعتقال عدد من عناصر حماس فى السابع من شهر اذار/مارس فى عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الشرطة، ومن ابرز المعتقلين رئيس مجلس طلاب جامعة بيرزيت عمر كسوانى (24عاما) من قرية بيت اكسا قضاء رام الله".

وأضاف الجهاز أن هذا الأمر تم "فى إطار عملية قامت بها وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود ثم تمت إحالته (كسواني) للتحقيق فى جهاز الأمن الداخلى"، والمستعربون هم عناصر أمن إسرائيليون يندسون فى صفوف الفلسطينيين على اختلاف فئاتهم بغرض تنفيذ عمليات امنية.

وانتشر شريط فيديو يوم اعتقال كسوانى يظهر مجموعة من المستعربين يرتدون ملابس طلاب يعتقلونه من حرم الجامعة وتحديدا قرب مبنى مجلس الطلبة ثم يطرحونه ارضا ويضربونه ويدوسونه باقدامهم بينما شهر عدد اخر منهم سلاحه نحو الطلاب الذين كانوا يصرخون "مستعربين مستعربين".

ووصلت قوة من الجيش الإسرائيلى تزامنا مع عملية الاعتقال وأطلقت النار باتجاه الطلاب الذين اشتبكوا مع الجنود راشقين الحجارة، ثم وفرت حماية لانسحاب القوات الخاصة من الجامعة.

وأفاد بيان الأمن الداخلى أن كسوانى اتصل بعناصر حماس فى قطاع غزة وفى تركيا من اجل الحصول على دعم مالى لمجلس الطلبة.

وأوضح أن "كسوانى تلقى 150 الف يورو تم اخفاؤها فى مناطق ومخابىء مختلفة فى الضفة الغربية، وقد حصل عليها مع عنصر اخر ينتمى لحركة حماس هو يحيى علوي، الطالب فى الجامعة، واستخدما المال من أجل أنشطة حماس فى الجامعة".

واشار الشين بيت الى خطورة انشطة حماس داخل المؤسسات التعليمية، لافتا الى ان الهدف منها تنظيم وتدريب عناصر لحماس فى الضفة الغربية المحتلة.

 

 


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