إحباط هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية بديالى العراقية







بغداد أ ش أ

أكد مصدر أمنى عراقى فى ديالى، أن قوة أمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على نقطة مرابطة فى وادى العوسج شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأربعاء - "إن الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش الإرهابى على نقطة مرابطة أمنية مشتركة فى وادى العوسج (80 كم شمال شرق بعقوبة )"، مضيفا: "أن الوضع تحت السيطرة الأمنية فى الوقت الراهن".

ويعد العوسج من الوديان الكبيرة التى تقع فى أطراف جلولاء بمحافظة ديالى.