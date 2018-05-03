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الخميس، 03 مايو 2018 06:36 ص
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إحباط هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية بديالى العراقية

الخميس، 03 مايو 2018 05:00 ص
إحباط هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية بديالى العراقية عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أكد مصدر أمنى عراقى فى ديالى، أن قوة أمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على نقطة مرابطة فى وادى العوسج شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأربعاء - "إن الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش الإرهابى على نقطة مرابطة أمنية مشتركة فى وادى العوسج (80 كم شمال شرق بعقوبة )"، مضيفا: "أن الوضع تحت السيطرة الأمنية فى الوقت الراهن".

ويعد العوسج من الوديان الكبيرة التى تقع فى أطراف جلولاء بمحافظة ديالى.

 


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