إحباط هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية بديالى العراقية

إحباط هجوم مسلح شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية بديالى العراقيةالخميس، 03 مايو 2018 05:00 ص
عناصر من الجيش العراقى
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أكد مصدر أمنى عراقى فى ديالى، أن قوة أمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على نقطة مرابطة فى وادى العوسج شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأربعاء - "إن الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش الإرهابى على نقطة مرابطة أمنية مشتركة فى وادى العوسج (80 كم شمال شرق بعقوبة )"، مضيفا: "أن الوضع تحت السيطرة الأمنية فى الوقت الراهن".
ويعد العوسج من الوديان الكبيرة التى تقع فى أطراف جلولاء بمحافظة ديالى.
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