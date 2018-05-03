video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الخميس، 03 مايو 2018 01:04 م
إحالة 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل مستشفى كفر الزيات العام


الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والإدارات التابعة للتحقيق لتغيبهم عن العمل .

 
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس المدينة، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي والاستقبال  وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام، وتبين غياب عدد 65 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 36 طبيبا و17 تمريض و12 فنيا وإداريا، وتم إحالتهم للتحقيق.
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة كفر الزيات يحيل 7 من العاملين بالوحدة المحليه لقرية دلبشان للتحقيق

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

كفر الزيات

رئيس مدينة كفر الزيات

تحقيقات




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة