إحالة 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

إحالة 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العملالخميس، 03 مايو 2018 01:04 م
مستشفى كفر الزيات العام
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أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والإدارات التابعة للتحقيق لتغيبهم عن العمل .
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس المدينة، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي والاستقبال وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام، وتبين غياب عدد 65 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 36 طبيبا و17 تمريض و12 فنيا وإداريا، وتم إحالتهم للتحقيق.
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