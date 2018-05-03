إحالة 65 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس المدينة، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي والاستقبال وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام، وتبين غياب عدد 65 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 36 طبيبا و17 تمريض و12 فنيا وإداريا، وتم إحالتهم للتحقيق.