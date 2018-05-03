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أوقاف كفر الشيخ: إجراء التصفية النهائية للمسابقة القرآنية الأحد المقبل

الخميس، 03 مايو 2018 01:31 م
أوقاف كفر الشيخ: إجراء التصفية النهائية للمسابقة القرآنية الأحد المقبل الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ ، على إجراء التصفية النهائية للمسابقة القرآنية، يوم الأحد المقبل ، وتستمر إلى الخميس بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيح ، عقب صلاة الظهر.

وأضاف الفقى، في بيان له ، أنه سيتم إجراء التصفية النهائية لإدارات سيدى سالم شرق وغرب وكفر الشيخ غرب وبيلا، والرياض شرق، يوم الأحد ،وإدارات دسوق بحري، والرياض غرب والحامول شرق وبلطيم، يوم الاثنين وإدارات فوه، وقلين، والحامول غرب ،يوم الثلاثاء ،وإدارات مطوبس بحرى وقبلي وكفر الشيخ شرق ودسوق قبلي يوم الأربعاء ،والمتخلفون من جميع الإدارات، يوم الخميس.

وأكد الفقي ، أنه تم تشكيل 4 لجان لكل مستوى لجنه مشيرًا إلى أنه هذه المسابقة تُجرى للعام الثانى على التوالي برعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيح تحت إشراف مديرية الأوقاف وسيتم تكريم الفائزين في احتفالية كبرى فى النصف الثانى من شهر رمضان المبارك.

 


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