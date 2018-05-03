أبطال العالم للأولمبياد الخاص لمتحدى الإعاقة ببورسعيد يبحثون عن مأوى رياضى

أبطال العالم للأولمبياد الخاص لمتحدى الإعاقة ببورسعيد يبحثون عن مأوى رياضىالخميس، 03 مايو 2018 03:10 ص
كابتن إسلام قنديل
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فرسان الإرادة من متحدى الإعاقة الحاصلين على البطولات الدولية يبحثون عن مأوى حتى يكون مقرا ثابتا يحتضنهم ويساعدهم على مزيد من التأهل والتدريب.
وقال إسلام محمد قنديل مدير منطقة بورسعيد والإسماعيلية لألعاب الأولمبياد الخاص والمنسق العام، أنه يوجد لدينا 13 بطل عالم لمتحدى الإعاقة حصدوا 80 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى المنتخابات المصرية والدولية ورغم ذلك ليس لدينا دعم سنوى سوى دعم الأولمبياد الخاص حتى الأندية التى نتدرب على أرضها لا تملك دعما.
وتابع: إن فرسان الإرادة يبحثون عن مأوى يكون مقرا ثابتا يحتضنهم، وناشد المحافظ اللواء عادل الغضبان تخصيص مقر ثابت لأبطال العالم من ذوى القدرات الخاصة.
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