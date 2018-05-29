74%من القراء يستبعدون نجاح قانون الجرائم الإلكترونية فى وقف فوضى السوشيال

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح قانون الجرائم الإلكترونية فى وقف فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، استبعد غالبية القراء نجاح قانون الجرائم الإلكترونية فى وقف فوضى مواقع التواصل الاجتماعى.

واستبعد 74% من القراء نجاح قانون الجرائم الإلكترونية فى وقف فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، بينما توقع23% من القراء نجاح قانون الجرائم الإلكترونية فى وقف فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.