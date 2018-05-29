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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:36 م
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7 تحديات تواجه الدولة خلال إصلاح جهازها الإدارى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:48 م
7 تحديات تواجه الدولة خلال إصلاح جهازها الإدارى.. تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تواجه 7 تحديات خلال مساعيها لتطوير الجهاز الإدارى للدولة.

وفيما يلى التحديات السبعة كما وردت فى الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها:

 

1- تعقد الهيكل التنظيمى للدولة.

2- تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها.

3- كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها.

4- ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.

5- المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة.

6- غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد.

7- الإطار الثقافى للمجتمع.

وبحسب الدراسة، تسعى الحكومة للخلاص من هذه التحديات من خلال التطوير المؤسسى، وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، والقيام بعملية إصلاح تشريعى بدأت من قانون الخدمة المدنية، وميكنة الخدمات الحكومية، لتقليل التعامل بين المواطن والموظف، لمحاصرة الفساد، علاوة على فرض الشفافية.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ali

الحكومة الإلكترونية

كما كتب في المقال إن الحكومة الإكترونية هي الحل للكثير من المشاكل. فعلى سبيل المثال: يقوم المواطن بتحديد موعد لتقديم خدمته من خلال الموقع الرسمي للجهة الحكومية المنوطة بخدمته، وبذلك يقل الضغط على الموظفين. كما يجب تقليل عدد (الإمضاءات) والدمغات. فمن المشاكل التي يقابلها المواطن هي (كثرة الشبابيك) التي يتردد عليها لينجز خدمة واحدة. ويمكن أن نأخذ نموذج أوروبي في الوصول لمستوى عالي من الخدمة بأعلى وسائل التكنولوجيا على المدى القصير.

عدد الردود 0

بواسطة:

الدكش

التقاعد المبكر بأجر تقاعد كامل أو أغلبه

وشغل العمالة الفائضة في إعداد منظومة الحكومة الإلكترونية من خلال حوسبة وارشفة جميع السجلات والملفات ______________لقد تأخرنا كثيراً _____________ بطاقة الهوية عملتها في نص ساعة على الإنترنت واستلمتها في نفس اليوم في إحدى الدول العربية_______________ليس عيباً ان نتعلم ونستفيد من خبرات من سبقوناً _____________ دمتم بخير

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