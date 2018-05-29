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5 معلومات عن الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص مركب نهرى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:03 م
5 معلومات عن الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص مركب نهرى عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى
كتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" فى 5 معلومات، أهم الخطوات الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المراكب النهرية التى تعمل بمحرك، فى السطور التالية:- 

1ـ تقدم الأوراق إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بمنطقة الزهراء ـ أثر النبى ـ مصر القديمة.

2ـ طلب استخراج شهادة بعدم وجود رهن أو حجز على الوحدة النهرية.

3ـ طلب استخراج ترخيص أفراد الطاقم للوحدة النهرية مبينا إذا يصدر لأول مرة أو للترقى أو بهدف التجديد.

4ـ طلب تسجيل وحدة بحرية محلية.

5ـ طلب إصدار ترخيص للمركب وهو 4 أنواع:

ـ طلب إصدار ترخيص للمركب عامة (تجديد أو نقل ملكية).

ـ  طلب إصدار ترخيص مراكب خاصة (تجديد ـ نقل ملكية).

ـ طلب إصدار تراخيص مراكب نزهة خاصة (تجديد ـ نقل ملكية).

ـ طلب إصدار تراخيص مراكب نزهة عامة (تجديد ـ نقل ملكية).


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المراكب النهرية

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